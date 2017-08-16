YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye'de misafirhaneler kullanıma hazır hale getiriliyor

Haliliye'de misafirhaneler kullanıma hazır hale getiriliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki Kamu Kurumlarının misafirhaneleri ve ibadethanelerin ihtiyaç duyduğu alanları yeni halılarla donatarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye İlçesinde Kamu Kurumları ve ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan Kamu Kurumları ve ibadethanelerin talep edilen ve belirlenen ihtiyaçlarına cevap veren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaptığı bu hizmetlerle halkın taktirini toplamaya devam ediyor.

Yerleşkede halı serimi yapıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son olarak Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan misafirhanenin halıları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bay ve bayan mescitlerinin halısı döşendi. Osmanbey Yerleşkesinde bulunan misafirhane ve mescitlere Toplam 460 metre kare halı döşendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri İsmail Öge ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ederken Şu ifadeleri kullandı. "Bu imkanı bize tanıdıkları için Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederim. Mescitlerimizin halıları için Haliliye Belediyesine başvurduk sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kendilerine sizlerin aracılığı ile çok teşekkür ederiz.

75 bin metre kare halı yardımı

Haliliye Belediyesi 2017'nin ilk yedi ayında kamu kurumları ve mescitlere 20 bin metre kare halı yardımında bulundu. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatları ile sosyal Belediyecilikte çığır açan Haliliye Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana ise 75 bin metre kare halı yardımında bulundu.

(AK-SD-Y)



16.08.2017 12:07:02 TSI

NNNN

