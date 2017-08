YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Et fiyatları ithalatla düşecek

- Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz:

- "Besilik hayvan ithalatı ile çiftlikler dolacak, et fiyatları gerileyecek"



ADANA (İHA) - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, özel sektörün besilik hayvan ithal etmeye başlaması ile besi çiftliklerinin dolacağını, böylece kırmızı et fiyatlarının gerileyeceğini söyledi.

Adana'da kurulu Türkiye'nin en büyük 3 besi çiftliğinden birisi olan Şahbazlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, daha önce Et ve Süt Kurumu tarafından yürütülen besilik hayvan ithalatının özel sektöre açılmasını değerlendirdi.

İthalatın sektörü rahatlatacağını vurgulayan Şahbaz, "Alınan kararın zamanlamasını doğru buluyoruz. Bu konuda Sayın Bakana güveniyoruz. Özel sektörün yapacağı besilik hayvan ithalatıyla çiftliklerin dolacağını, canlı hayvan artışıyla birlikte de kırmızı et fiyatlarının aşağı çekileceğini düşünüyoruz" dedi.



Üretimde hedef 1,5 milyon ton

Ülkede refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talebin de artmaya devam edeceğini kaydeden Şahbaz, "Şu anda Türkiye'nin kırmızı et üretimi 1,17 milyon ton. Bu üretimin en az 1,5 milyon tona çıkması, vatandaşlarımızın yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacaktır. Bunun için mevcut kapasite yeterlidir. Önemli olan, arzdaki süreklilik ve istikrarın temin edilebilmesidir" diye konuştu.



Besicilere hastalık uyarısı

Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, kırmızı et tüketiminin tavan yaptığı Kurban Bayramı öncesi yaşanan hayvan hareketliliği nedeniyle hayvan hastalıklarının yayılma olasılığının arttığına da işaret ederek, tüm besicileri dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.



Geçen yıl 924 bin büyükbaş kesildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin verilerine göre, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 924 bin büyükbaş, 2 milyon 940 bin de küçükbaş hayvan kesildiğini dile getiren Şahbaz, Kurban Bayramı'nın kırmızı et tüketimine katkı sağladığını belirtti. Şahbaz, özellikle yıl boyunca yeteri kadar kırmızı et alamayanların, bayram vesilesiyle kırmızı et tüketebildiğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda, Şahbazlar A.Ş. olarak 2005 yılında Adana'da kurdukları modern besi işletmesi ile Türk hayvancılık sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Mehmet Şahbaz, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını da sözlerine ekledi.

