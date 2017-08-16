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Antep Peyniri tescilleniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:11
Antep Peyniri tescilleniyor
Antep Peyniri tescilleniyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep mutfak kültürünün asırlık değerlerinden, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti Antep Peyniri, kentin coğrafi işaretli ürünleri arasına katılıyor.
Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB), Gastronomi Kenti Gaziantep'in geleneksel ürünlerine yönelik sürdürdüğü coğrafi işaret tescil atağı aralıksız sürüyor. Son bir ay içerisinde Tırnaklı Pide, Fıstık Ezmesi, Firik ve Antep Lahmacununu gibi şehrin çeşitli lezzetlerini Gaziantep adına coğrafi işaretli ürünler arasına katma başarısı gösteren GTB, son olarak tescilli ürünler kervanına tüm bölgede sevilerek tüketilen geleneksel Antep Peynirini de ekledi.
Tescil atağımız sürece"k
Gaziantep Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Antep Peynirinin, Türk Patent ve Marka Kurumunun, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 11. sayısında coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edilen ürünler arasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Gaziantep adına coğrafi işaret tescil çalışmaları tamamlanan Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği ve Antep lahmacununun askı sürecinin devam ettiğinin hatırlatılan açıklamada, "Borsamız tarafından UNESCO Gastronomi Kenti Gazi şehrimizin geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinin coğrafi işaretle koruma altına alınarak, gelecek nesillere taşınmasına yönelik sürdürülen tescil atağı aralıksız devam etmekte. Bu kapsamda tescil başvuruları kabul edilen ürünlerimiz arasına son olarak Antep Peynirini de katmış bulunmaktayız. Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları yaklaşık bir yıldır sürdürülen 'Antep Peyniri', Türk Patent ve Marka Kurumunun yayımladığı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin de Gaziantep adına coğrafi işaret almak üzere askı sürecine çıkarılan ürünler arasında yer aldı. Geleneksel hazırlanış şekli ve ayırt edici özellikleri titiz çalışmalar sonucu belirlenen Antep Peynirimiz, üç ay askıda bekleme sürecinin ardından Gaziantep'in tescilli ürünleri arasına katılacak" denildi.
(AKD-SD-Y)

16.08.2017 12:13:22 TSI
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