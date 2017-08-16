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İnegöl'de alt yapıya 22,5 milyonluk yatırım



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nin altyapı meselesini 22,5 milyon liralık yatırımla çözüme kavuşturdu.

Çalışmaları yerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'ndeki bütün sokaklara kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşendiğini, zemin kaplama ve asfaltlama çalışmalarına da başlandığını söyledi. Altepe, "İnegöl ilçemizin Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nde de kanalizasyon ve yağmur suları ile ilgili sıkıntı yaşanıyordu. Projelendirilmesi yapıldı ve zaman kaybetmemek için kendi kaynaklarımızla çalışmaları başlattık. Bütün sokaklara kanalizasyon hatları ve yağmur suyu hatları döşendi. Zemin kaplama ve asfalt çalışmaları da hemen yapılacak. Kanalizasyon hatları için 13 milyon, yağmur suyu hatları için 7 milyon lira harcandı. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacak zemin kaplama ve asfalt işiyle de sadece bu bölgeye 22,5 milyon liralık yatırım yapmış olacağız" diye konuştu.

(MŞ)



16.08.2017 12:17:12 TSI

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