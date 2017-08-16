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Başkan Can; "Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:14
Başkan Can; "Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı"
Başkan Can; "Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye olarak bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Şehir merkezi başta olmak üzere kenar semtlerde ve toplu alışveriş merkezlerinde vatandaşların rahat ve iyi bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerin görevlendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştıklarını söyledi.
Kurban Bayramı için hazırlıkların tamamladığını ve şehir içerisinde, meskun mahalde adaklık veya kurbanlık hayvan satışına izin vermeyeceklerini belirten Başkan Can, tespit edilen yerlerde satış ve kesim yapılabileceğini kaydetti.
Ayrıca vatandaşın alışveriş yapacağı bütün iş yerlerinde fiyat etiketi bulundurulmasının zorunlu olduğunu altını çizen Başkan Can, belediye olarak gerek temizlik, gerekse fiyat etiketi konusunda sıkı kontroller uygulayacaklarını belirtti.
Başkan Can, "Belediye olarak bazı birimlerimiz 10 günlük bayram tatili süresince açık kalacak ve halkın hizmetinde olacaktır. Yaşanabilecek her hangi bir olumsuzlukta Alo 153 Zabıta Şikayetler yada 616 11 11 numaralı telefondan vatandaşlarımız belediyeye bilgi verebilirler" dedi.
Kurbanlıkların Fiyatı Belirlendi
Başkan Can, koyunun kilogramını 18.50 TL. keçinin kilogramını 18.00 TL. ve büyük baş hayvanın kilogramını ise 18.00 TL olarak açıkladı.
Kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi
Kurban satış ve kesim yerlerinin de hazır olduğunu ifade eden Başkan Can, satışların Fevzi Çakmak Mahallesi Kuvai-Milliye parkı arkası, Bağlar Mahallesi İMKB lisesi yanı, Şehitler Tepesi Tarsus Ortaokulu arkası, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Evleri arkası ve Cemevi yanı, Tarsus Belediyesi Canlı Hayvan Ticaret Merkezi kesim yapılacak yerlerin ise Belediye Mezbahanesi ve Gaziler Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan eski Belediye Dershanesinde ücretsiz olarak yapılacağını belirtti.
Vatandaşların Kurban bayramını kutlayan Başkan Can, "En kötü gününüzün bayram neşesi içerisinde geçmesini, barış, huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Bütün Halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.
(ERY-Y)

16.08.2017 12:17:38 TSI
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