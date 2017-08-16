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Osmanlı'dan günümüze gelen vazgeçilmez tatlı bici bici

- Osmanlı döneminden günümüze kadar yapıla gelen özellikle Çukurova bölgesinde sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmanlı döneminden günümüze kadar yapıla gelen özellikle Çukurova bölgesinde sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı.

Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici vatandaşlardan ilgi görüyor.

18 Yıldır Bici Bici yapan Osmanlı döneminden bugüne yapıldığını ifade eden Yaşar Uçan, "Osmanlı döneminden bugüne yapılıyor. Cumhuriyet döneminde bici bici olarak adını almıştır. Daha önceleri şerbet, karsambaç adıyla anılmıştır. Osmaniye'mizde bir dönemde dağlardan hayvanlarla getirilen karlarla yapılmış. Bölgemizde Ceyhan'da Adana'da yoğun olarak yapılmakta meyveli çeşitleri bulunmaktadır. Osmaniyeli sade bici biciyi tercih ediyor yaptığım bici biciye karşı bici bici adını verdim"

Yaşadıklarını sıkıntıları aktaran Yaşar Uçan, "Bizim yaşadığımız sıkıntı Osmaniye dışından gelenlerin Bici Biciyi bilmemeleri, tanımamaları. Osmaniye dışından gelenler nedir diye merak ediyorlar. Tanımadıklarını yemiyor. Elimizden geldiği kadar anlatıyoruz bu konuda tanıtım için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Bici ustası Yaşar Uçan, Bici tatlısının tarihi ve yapılışı hakkında bilgiler verdi.

18 Yıldır Bici Bici yapan Uçan, "Bici bicinin ham maddeleri Mısır unu, nişaşta, şeker, buzdur. Bici Biciyi en tabağın en alt kısmına koyarız, buzumuzu rendeleriz. Eklediğimiz pudra şekeri üzerine döktüğümüz gül suyunun ardından servise sunarız. Yazın bir yiyen bir daha yer. Sıcak yaz günlerinde Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bici bici yaparak vatandaşlara sunuyorum. Severek yaptığım bici biciye ilgi Ekim ayının girmesiyle birlikte azalıyor" dedi.

Osmaniye'de kurulan bici bici tezgahlarına ilgi gösterirken Muhammed Çağrı Karaer, 'bici bici' tatlısının Osmaniye'nin fıstığından sonra tanıtılması gereken önemli ürünlerinde olduğunu söyledi.

(RSL -Y)



16.08.2017 12:19:26 TSI

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