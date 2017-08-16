YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı

Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı.

Yaklaşık 3 yıldır İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Tektaş, yayınlanan kararname ile Aydın Emniyet Müdürlüğü emrine tayin oldu. Erkan Tektaş'ın tayin kararı ilçede ve emniyet teşkilatından üzüntü ile karşılandı.

Erkan Tektaş, izin dönüşü yeni görev yerinde hizmete başlayacak. Tektaş, "Alaplı'da güzel günlerimiz geçti ve önemli çalışmalar yaptık. Bu vesile ile görev yaptığım sürede bizlere katkı yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tektaş'ın yerine henüz atama yapılmadı.

(EY-OA-Y)



16.08.2017 12:24:24 TSI

NNNN

