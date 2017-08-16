Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı
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Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı.
Yaklaşık 3 yıldır İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Tektaş, yayınlanan kararname ile Aydın Emniyet Müdürlüğü emrine tayin oldu. Erkan Tektaş'ın tayin kararı ilçede ve emniyet teşkilatından üzüntü ile karşılandı.
Erkan Tektaş, izin dönüşü yeni görev yerinde hizmete başlayacak. Tektaş, "Alaplı'da güzel günlerimiz geçti ve önemli çalışmalar yaptık. Bu vesile ile görev yaptığım sürede bizlere katkı yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tektaş'ın yerine henüz atama yapılmadı.
(EY-OA-Y)
16.08.2017 12:24:24 TSI
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