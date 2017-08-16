ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:22
Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı
Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş'ın tayini çıktı.
Yaklaşık 3 yıldır İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Tektaş, yayınlanan kararname ile Aydın Emniyet Müdürlüğü emrine tayin oldu. Erkan Tektaş'ın tayin kararı ilçede ve emniyet teşkilatından üzüntü ile karşılandı.
Erkan Tektaş, izin dönüşü yeni görev yerinde hizmete başlayacak. Tektaş, "Alaplı'da güzel günlerimiz geçti ve önemli çalışmalar yaptık. Bu vesile ile görev yaptığım sürede bizlere katkı yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tektaş'ın yerine henüz atama yapılmadı.
(EY-OA-Y)

16.08.2017 12:24:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Devrek'te öğrencilere kick-boks eğitimi veriliyor
YEREL

DEVREK'TE ÖĞRENCİLERE KİCK-BOKS EĞİTİMİ VERİLİYOR
Yeşiltepe-Kepez yolunda ki cep ve duraklar yapılıyor
YEREL

YEŞİLTEPE-KEPEZ YOLUNDA Kİ CEP VE DURAKLAR YAPILIYOR
Çınar, orman emval üretimi çalışmalarını inceledi
YEREL

ÇINAR, ORMAN EMVAL ÜRETİMİ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Topaloğlu, &quot;Öğrencilere gerekli kolaylıkları sağlayalım&quot;
YEREL

TOPALOĞLU, "ÖĞRENCİLERE GEREKLİ KOLAYLIKLARI SAĞLAYALIM"
Alaplı'ya yeni parklar ve yaşam alanları yapılıyor
YEREL

ALAPLI'YA YENİ PARKLAR VE YAŞAM ALANLARI YAPILIYOR
BEÜ Madalya İçin Taipei'de
YEREL

BEÜ MADALYA İÇİN TAİPEİ'DE