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İMO Denizli Şubesi Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel: "Vatandaşlara yönelik deprem bilinci oluşturulmalı"



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Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük depremin yıl dönümünde konuşan İMO Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel, ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem bölgeleri üzerinde bulunması nedeniyle, vatandaşlara deprem bilinci verilmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle, bir basın toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, İMO Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Ülkenin yüz yıllık zaman diliminde yaklaşık 30 büyük deprem yaşadığını belirten Şenel, bu depremlerde yaklaşık 100 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi. 17 Ağustos 1999 yılında ülkenin, yaraları onlarca yıl onarılmayacak acılar yaşadığını belirten Şenel, aradan geçen yıllara rağmen deprem konusunda hala büyük eksiklerin olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını kaydetti.

17 Ağustos geçtikçe sıradanlaşmasına üzüldüklerini belirten Şenel, ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem bölgelerinin üzerinde, yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olduğunu, nüfusunun yüzde 70'nin deprem tehlike altında olduğunu dile getirdi. Depremle ilgili stratejinin olmadığından şikayetçi olan Şenel, Türkiye gibi deprem bölgesinde olan bir ülkenin deprem konusunda, uluslararası deprem stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Depremde zararlarının artmasının diğer bir sebebinin de riskin yüksek olduğu yerlerden ziyade getirisi yüksek yerlerin, kentsel dönüşüm kapsamına alınması olduğunu söyle Şenel, "2005 yılında 40 olan inşaat mühendisliği programı sayısının bugün 117'ye çıkması ve her yıl 12 bine yakın yeni mühendisin piyasaya sürülmesi sayının artmasına, kalitenin ise dramatik bir şekilde azalmasına sebep olmaktadır" dedi.

(MT-



16.08.2017 12:24:31 TSI

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