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Eskişehir Azerbaycan Derneği Başkanı Aydın'ın "Kardeş Şehir" protokolü görüşmeleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Eskişehir'den Azerbaycan'a giderek Kardeş Şehir Protokolü ile ilgili görüşmeler yaptı.

Başkan Cavid Aydın, Azerbaycan'ın tarihi ve önemli kentlerinden olan Gence'ye giderek, Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Orhan Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Gence - Eskişehir arasında imzalanan ''Kardeş Şehir'' Protokolu ile ilgili görüşmeler yapıldı. Gerçekleşen görüşmede kardeş şehirler arasında ilişkilerin iyileşmesi ve artması yönünde neler yapılması gerektiği konuşuldu. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Gence Başkonsolosu Orhan Işık'a, Eskişehir'de dernek olarak yaptıkları faaliyet ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Azerbaycan'ın tarihi kenti olan Gence'ye, Eskişehirli iş adamlarının yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Samimi bir ortam içinde geçen görüşmelerde Dernek Başkanı Cavid Aydın, Eskişehir'de yayınlanan "Üç Çizgi" dergileri hakkında geniş bilgiler verdi ve Başkonsolos Orhan Işık'a, Derginin 1'inci ve 2'inci sayılarını takdim etti. Aydın, Gence - Eskişehir arasında imzalanan ''Kardeş Şehir'' ilişkilerinin devamı ve güçlenmesi için Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Rozeti'ni, Gence Başkonsolos Orhan Işık'a takdim etti. Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi

(BRK-Y)



16.08.2017 12:28:07 TSI

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