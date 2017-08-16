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Aydın Büyükşehir Belediyesinin yatırım atağı sürüyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü yatırım hamlesine yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Aydın hedefi doğrultusunda ASKİ Genel Müdürlüğü geleceğe dönük ve sürdürülebilir altyapı projelerini birer birer hayata geçiriyor.

İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için projeler üreten ve çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Kuşadası içme suyu depo terfi hattı ile içme suyu şebeke dağıtım hattı, Germencik Turanlar Mahallesi içme suyu şebeke hattı, Söke Serçin Mahallesi içme suyu şebeke hattı, Sultanhisar Atça Mahallesi kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı ve vatandaşların kullanımına sunuldu.



Sağlıklı, sorunsuz ve kesintisiz içme suyu çalışmaları çerçevesinde hat çalışmalarının yanı sıra arıtma tesisi hamlesi de gerçekleştirildi. ASKİ tarafından 33 adet paket içme suyu arıtma tesisi Aydınlıların çeşitli noktalarında hizmete açıldı. Altyapı sorunlarını çözmek için önemli yatırım hamleleri gerçekleştiren ASKİ, çalışmalarını hızla tamamlıyor. Kuşadası Davutlar ve Güzelçamlı'nın kanayan yarası kanalizasyon sorunu tarihe karışıyor. Yapılan çalışma ile söz konusu mahallelerde kanalizasyon altyapısı tamamen yenileniyor. Devam eden ve sona yaklaşılan bir diğer çalışma ise Çine ilçesinin Mutaflar mahallesinde yer alıyor. Mutaflar Mahallesi kanalizasyona kavuşmak için gün sayıyor. Tüm çalışmalar hızla tamamlanırken atık su arıtma tesislerinde başlayan restorasyon ve revizyon çalışmaları devam ediyor.

İncirliova Acarlar ve Koçarlı Çakırbeyli mahallelerinde kanalizasyon ve içme suyu altyapısı çalışmaları başladı. Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılan çalışmalar sonucunda Acarlar ve Çakırbeyli, yıllardır beklediği altyapıya kavuşacak.

5 mahalleye kanalizasyon müjdesi

Nazilli Horsunlu Mahallesi, Söke Sarıkemer, Bağarası ve Güllübahçe Mahalleleri, Didim Akbük Mahallesi, Germencik Hıdırbeyli Mahallesi ve Çine Akçaova Mahalleri'nde de kanalizasyon altyapısı yapımı için tüm ön çalışmalar gerçekleşip ihaleler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile süren yatırımların il genelinde devam edeceği bildirildi.

(OD-MB-Y)



16.08.2017 12:29:05 TSI

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