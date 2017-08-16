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Ilıcalı, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ESAV yönetimi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a makamında ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Ilıcalı, Bakan Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun dileklerini bildirerek, tebrik etti. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan Erzurum Mitinginde Dünya'ya duyurduğu 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum'un adaylığı konusu ile ilgili Bakan Osman Aşkın Bak'a bilgi paylaşımında bulundu. Olimpiyatların Erzurum ve bölgesine, bölge halkına sağlayacağı katkılar üzerinde titizlikle çalışmalar yapıldığını belirten Ilıcalı; "Şu an sadece adaylık konusunu konuşuyor olmamıza rağmen yaptığımız çalışmalar dünya basınında geniş yer buldu. Ülkemiz ve Erzurum'un adının basında sıkça yer almaya başlaması turizm açısından büyük bir fırsat." dedi.

12 Nisan'da yapılan Erzurum Mitingi sırasında, Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları Adaylığı için gerekli kurumları harekete geçmesi gerektiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ilanından sonra, ilgili bütün bakanlıklar çalışmalara hız vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'da, ülkemizin tanıtımı ve gelişmesi için kış olimpiyatlarının değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 12:33:36 TSI

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