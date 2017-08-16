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Üniversitede meyan şerbetli kayıt



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - 2017 ÖSYS'de Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrencilerle ailelerine kayıt sırasında meyan şerbeti ikram edildi.

GAÜN'ün lisans ve ön lisans programlarına direkt başvurarak kayıtlarını yapmak isteyen öğrenci ve aileleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda ağırlandı. Öğrenci ve aileleri, kendilerine ikram edilen gerek yaz günlerinde serinlemek, gerekse iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden içerek serinledi. Özellikle, başka kentlerden gelen öğrenciler, önce kola sandıkları içeceğin başka bir tat olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkram meyandan birkaç bardak içen öğrenciler, "Okullar başlayınca galiba çok meyan şerbeti içeceğiz" dediler.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bu yıl 8 bin 135 öğrencinin önemli bir bölümünün e-devlet üzerinden kayıtlarını yaptırdığını belirterek, "Özellikle çevre illerde oturan yeni öğrencilerimiz ve aileleri hem kampüsümüzü, hem Gaziantep'i görmek için kendileri gelerek kayıt yaptırdı. Kayıtlar 17 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bu yıl kayda gelen misafirlerimize, yöremizin farklı bir tadı olan meyan şerbeti ikram ettik. Öğrencilerimiz ve aileleri meyanı çok beğendi. Bu ikramımızı geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.

(SD-Y)



16.08.2017 12:34:33 TSI

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