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5 yeni sentetik saha eğitim öğretim dönemi için hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından öğrenciler için 5 yeni sentetik sahanın yapım çalışmaları devam ediyor.

Eğitime ve çocuklara yönelik birçok güzel çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, şu ana kadar yapmış olduğu 10'u aşkın sentetik sahalara yenilerini ekliyor. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara hediyesi niteliğinde olan sentetik sahalar, Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Edebali Ortaokulu, Osmangazi Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçelerinde gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak çocuklara ve eğitime yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Okul bahçeleri uygun olan okullarımız için sentetik sahalar yaparak çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda hem spora kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız, sentetik sahalarda hem enerjilerini en iyi şekilde sarf edecekler, hem de gönüllerince eğlenmiş olacaklar. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımıza ve eğitime yönelik bütün çalışmalar son derece önem veriyoruz ve çocuklarımız için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, okul bahçeleri uygun olan 5 okulda gerçekleştirilen sentetik saha çalışmalarının bazısı tamamlanırken, bazıları da kısa bir süre sonra tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

(DA-Y)



16.08.2017 12:34:40 TSI

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