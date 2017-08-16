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Başkan Doğan yönetmen koltuğuna oturdu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan çekimleri gerçekleşen 'Benim Adım Osman' filmi için yönetmen koltuğuna oturdu.

TV8'deki Survivor yarışmasından Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu tarafından yazılan ve engellilere yönelik olan 'Benim Adım Osman' filminin çekimleri Akçakoca Meydanı, Kapanca Sokak ve Kültür Tepesinde devam ediliyor. Songül Karlı ve duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun oynadığı sahnenin çekimlerine katılan Başkan Başkan Nevzat Doğan, yönetmen koltuğuna oturarak kayıt komutunu verdi. Sanatçılarla bol bol sohbet eden Belediye Başkanı Doğan, ünlü sanatçıları ağırlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti. İzmit'in artık sadece sanayisiyle anılmayacağını da vurgulayan Doğan

"Hayata geçirdiğimiz tarih koridoru projesi sayesinde şehrimiz sanatçılarında ilgi odağı haline geldi. Gerek turistik gezi amacıyla gerekse bu tür çekimler sebebiyle ünlü sanatçılarımızın şehrimize gelmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

(RŞ-RFK-Y)



16.08.2017 12:34:54 TSI

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