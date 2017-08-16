Kuyucaklı Avni büyükşehirle güldü
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli Avni Akyol'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımların yanında engelli vatandaşlara da umut olmaya devam ediyor. Büyükşehir yetkilileri tarafından 23 yaşındaki Akyol'a akülü tekerlekli sandalyesi ulaştırıldı.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet üreterek engellilerin hayatlarını kolaylaştıran projeleri hayata geçiren Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Akyol ailesi "Allah Başkanımızdan razı olsun. Bizim yüzümüzü güldürdü. Yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirdi. Özlem Çerçioğlu her zaman engellilerin yanında olmuştur" diyerek duygularını ifade ettiler.
Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Amacımız Aydın'da tek bir engel bırakmamak" diyerek her zaman engelli vatandaşların yanında olacağını belirtti.
(OD-MB-Y)
16.08.2017 12:34:55 TSI
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