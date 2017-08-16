YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuyucaklı Avni büyükşehirle güldü

Kuyucaklı Avni büyükşehirle güldü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli Avni Akyol'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımların yanında engelli vatandaşlara da umut olmaya devam ediyor. Büyükşehir yetkilileri tarafından 23 yaşındaki Akyol'a akülü tekerlekli sandalyesi ulaştırıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet üreterek engellilerin hayatlarını kolaylaştıran projeleri hayata geçiren Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Akyol ailesi "Allah Başkanımızdan razı olsun. Bizim yüzümüzü güldürdü. Yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirdi. Özlem Çerçioğlu her zaman engellilerin yanında olmuştur" diyerek duygularını ifade ettiler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Amacımız Aydın'da tek bir engel bırakmamak" diyerek her zaman engelli vatandaşların yanında olacağını belirtti.

(OD-MB-Y)



16.08.2017 12:34:55 TSI

NNNN

