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Deprem Çalıştayı öncesinde vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendiriliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16-17 Ağustos günlerinde düzenleyeceği 4. Uluslararası Deprem Çalıştayı öncesinde bilgilendirme amaçlı çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İzmit yürüyüş yolunda deprem konusunda farkındalık oluşturulması amacı ile stant açıldı. Açılan stantla vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendirme amaçlı bilgilendirme broşürleri ve dergiler dağıtıldı. Gebze Kent Meydanı'nda açılan Güvenli Yaşam Odası ise yapılacak olan deprem çalıştayı öncesinde ilin çeşitli bölgelerinde deprem bilgilendirme etkinlikleri yapıldı.

Uluslararası Deprem Çalıştayı ile birlikte deprem bilincini aşılamak ve depremi unutturmamak amacı ile Kocaeli'nde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Yürüyüş Yolu üzerinde Deprem Bilgilendirme Standı kuruldu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü İzmit yürüyüş yolunda açtığı stantla vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendirildi. Deprem bilinçlendirme standına gelen çocuklara da "Depreme Hazırım" isimli doğal afetler için eğitici genel kültür oyunu ve kumbara hediye edildi. Stantta vatandaşların depremle ilgili hatıralarını yazmaları için ayrılan bir bölümde vatandaşlar anı defterini doldurarak imzaladı. Gebze Kent Meydanı'na ve İzmit Cumhuriyet Meydanı'na Güvenli Yaşam Odası kurularak, Güvenli Yaşam odasında yapısal olmayan risklerin azaltılması (YORA) konusunda bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Ayrıca İzmit yürüyüş yoluna depremle ve afetlerle ilgili projeleri tanıtmak üzere stantlar kuruldu. Stantlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan afetle ilgili uyarılar içeren "Afete Hazırlık Oyunu" ve çocukları tasarruf bilincini artırmak ve afetle ilgili bilgiler içeren kumbara ve bilgilendirici dokümanlar dağıtıldı. Öte yandan 17 Ağustos Günü İzmit Bilim Merkezi'nde "Depremi Öğrenme ve Anlama Atölyesi" kurulacak. Aynı gün saat 14.00'da Bağçeşme Mezarlığında Deprem Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim ve dua etkinliği de gerçekleştirilecek.

(BCT-RFK-Y)



16.08.2017 12:36:19 TSI

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