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Hazine arazileri çiftçinin hizmetinde

- Akçakale Ziraat Odası Başkanı Yılmaz,"Hem devlet hem çiftçi kazanıyor"



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçiye kiralanan hazine arazileri, ülke tarımı ve ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Yılmaz, "Hem devlet hem çiftçi kazanıyor" dedi.

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, ilçede tarım yapılan 850 bin dekar alanın tahmini 300-400 bin dekarının hazine arazisi olduğunu belirtti. Çiftçilerin arazileri devletten kiralayıp, ekonomiye kazandırdığını ifade eden Yılmaz, "Bu yöntemle hazine arazileri atıl durumda kalmaktan kurtulurken, hem devlet kira elde ediyor hem de çiftçimiz kazanç sağlıyor. Devletimizin hem çiftçimizin hem hazine bütçesine faydalı olan bu uygulamasını destekliyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, kiralanan arazilerinin satışlarının da çiftçilere yapılabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz hazine arazilerimiz hep işgal edilir. Böyle bir uygulama hazine arazilerimizi koruyacak, ülkemize de ekonomik değer kazandıracaktır. Kiralanan araziler çiftçiye satılırsa çok daha iyi bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda çiftçimiz istekli ve kiraladığı hazine arazilerinin satışını da almak istiyor. Böyle bir uygulama hazineye de kiradan daha fazla gelir sağlayacaktır" diye konuştu.

Tarım alanlarına sahip çıkmalıyız

İnsanlığın geleceği için güvenli gıdaya erişimin büyük önem taşıdığını, bunun için de verimli tarım arazilerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu herkesi ilgilendiren bir konu. Kimse 'ben çiftçi değilim' diyerek bu işin içerisinde sıyrılamaz. Çünkü gıda herkes için gerekli. Topraklarımıza sahip çıkmaz, onları yok edersek bu sefer açlıkla başlayan ve büyük kaosa yol açan başka sorunlarla uğraşmak zorunda kalırız. O yüzden herkes bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeli, tarım alanlarına sahip çıkmalı" diye konuştu.

En büyük tehdit betonlaşma

Ağırlıklı olarak pamuk ve hububat ekiminin yapıldığı bölgede, tarım arazileri için en büyük tehdidin betonlaşma olduğuna işaret eden Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, şöyle devam etti,"Her zaman söylüyorum. Sadece bu bölgede değil, tüm Türkiye'de hatta dünyanın her yerinde verimli tarım arazileri imara açılmamalı. Biz ziraat odaları olarak en çok bu konudan mustaribiz. Bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde mutlaka caydırıcılık olmalı. Devlet artık kentsel dönüşümle köyleri bir araya mı toplar, başka çözümler mi üretir, bunun bir şekilde önlenmesi lazım. Çünkü tarım en büyük ihtiyaç ve gittikçe de ihtiyaç artıyor. Bugün bir dekar arazi 2 kişinin karnını doyururken, böyle giderse 2050'de bir dekar araziden elde edilen gıda ile karnını doyuran kişi sayısı 5-6'ya çıkacak. Çocuklarımızın geleceği için bu konuya azami özen göstermeliyiz"

(AK-SD-Y)



16.08.2017 12:37:10 TSI

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