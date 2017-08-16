66 sanıklı FETÖ/PDY davasının üçüncü duruşması
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İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 66 sanıklı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının üçüncü duruşmasında 1 kişi tahliye edildi.
Bilecik Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme salonunda sabah saat 09:00'da aralarında esnaf, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve memurların bulunduğu 66 sanıklı FETÖ/PDY davasının üçüncü duruşması görüldü. Tutuksuz ve 3 tutuklu sanığın mahkemede hazır bulunduğu duruşmada bazı tutuklu sanıklar davaya telekonferans sistemi ile bulundukları cezaevlerinden bağlandılar. Duruşmada avukat savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalaada, tutukluların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, adli kontrollü sanıkların aynı şekilde devamını istedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mahkeme sonuçlanırken, sanıklardan Resül Güç'ün tahliyesine, tutuklu şüphelilerin tutukluk hallerinin, tutuksuz şüphelilerin aynı şekilde yargılanmasına karar verdi.
Diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 7 Aralık 2017 Perşembe gününe ertelendi.
(İS-MET-Y)
16.08.2017 12:37:29 TSI
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