YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karafilik: "Mahalle arasında kıyma çekenlere itibar etmeyin"

Karafilik: "Mahalle arasında kıyma çekenlere itibar etmeyin"



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban etini mahalle arasında mesleği kasaplık olmayan kişilere kıyma olarak çektirmenin ciddi risk taşıdığını söyledi.

Gazi Karafilik, düzenlediği kahvaltılı basın toplantısı ile bayramda kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kırıkkale'de mahalle arasında kasaplık mesleğini icra etmemesine rağmen sağlıksız makinelerle bayram süresince kıyma çeken insanlara dair fotoğrafları gösteren Karafilik, "Kırıkkale'de bir buzdolabı tamircisi bu arkadaşlar bu da vezne, şu resimlere bir bakar mısınız. Bunu nasıl yorumlarsınız. Kırıkkale Kasaplar Odası olarak her mahallede kasabımız var. Halkımıza diyoruz ki biz her zaman için bizim istediğimiz hijyen, bu durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine de aktardık. Arkadaşlar kıyma çekenlerin arasında manifaturacı bile var. Herkes mesleğini icra etsin, ben mahalle arasında kıyma çekenleri bu sene takip edeceğim, maliyeyle birlikte takip edeceğiz. Bu resimler Kırıkkale'de çekildi, bu resimde görünenden daha vahimi bu resimlerdeki kıyma makineleri bir sene depolarda tutuluyor. Bu makine bir sene depoda kaldığı zaman paslanır, küf tutar, sonrasında şikayetleri alıyoruz, kıymada değişik bir koku var, kıyma gaz kokuyor gibi. Etlerinizi böyle kişilere çektirmeyin. Biz sigara satıyor muyuz, biz buzdolabı tamir ediyor muyuz, biz manifatura satıyor muyuz, herkes kendi işini yapsın. Bir kez daha buradan Tarım Müdürlüğü yetkililerini göreve çağırıyorum, çünkü bu görev onların. Kırıkkale Zabıtası her zaman için yanımızda. Onlara teşekkür ediyorum, onlar bize gerekli desteği veriyor. Yalnız bu konuda görev İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde onlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Sayın Müdürüm bize bu konuda çalışmayı yapacağının sözünü verdi" dedi.



"İlk gün etlerinizi çektirmeyin"

Vatandaşların kurban kesimi ve sonrasında yapılacaklar konusunda bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Gazi Karafilik, "Ben buradan insanlarımızı uyarıyorum, ilk gün kurban etinizi kıyma olarak çektirmeyin, dinlendirin çünkü yeni kesilmiş etin kıyması olmaz. Malum 10 gün tatil olacak. Tarım Müdürlüğünün bu sene bayramda en azından bir gününü, iki gününü bize ayırmasını istiyorum. Biz kasaplar pahalı çeksek en azından bir bahaneleri olur ama öyle de değil, üstelik her mahallede kasabımız da var. Belki biraz sıra bekleyeceksiniz ama sağlığınız söz konusu. Sıra beklememek için sağlığımızı riske atmamalıyız. Şimdi bu kıyma makinesi demir bir kapalı kutu, bir sene beklerse ondan hayır gelir mi. Kasaba bıraksın etini daha sonra gelsin alsın" ifadelerini kullandı.

(MT-SLH-Y)



16.08.2017 12:37:51 TSI

NNNN