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3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başvurularında son tarih 01 Eylül



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, bu yıl 3'ncüsü düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihinin 01 Eylül 2017 olduğu açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları sürüyor. Denizli il sınırları içindeki parklar, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler ile kentsel ve kırsal yaşamı anlatan eserlerin katıldığı yarışma 4 ayrı kategoride düzenleniyor. Düzenlenen yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2014-2017 yılları içinde Denizli ili ve ilçelerinde veya köylerinde çekilmesi gerekiyor.

Katılım şartlarının belediyenin internet adresinde yer aldığı yarışmaya her kategoride en fazla 4 adet sayısal renkli fotoğraf gönderiliyor. Başvuruların yine aynı adresten yönergeler takip edilerek yapılacak yarışmaya son katılım tarihi ise 01 Eylül 2017 saat 23.00'e kadar olacak. 12 Eylül 2017 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmanın sergi ve ödül töreni 22 Eylül 2017 saat:17.00'de yapılacak. Yarışmanın her bir kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere birincisine 4 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üncüsüne ise 2 bin TL ödül verilecek. 500'er TL 4 adet mansiyon verilecek, yarışmada ayrıca 20 esere de 250'şer TL sergileme ödülü verilecek.

(MT-



16.08.2017 12:40:13 TSI

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