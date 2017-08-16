Avcılara yönelik, "Öğrenen ve öğreten avcı'' konu seminer
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Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Öğrenen ve öğreten avcı'' sloganıyla avcılara yönelik altıncısı gerçekleştirilen seminer düzenlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda "Öğrenen ve öğreten avcı" sloganı ile Van'da avcıları yönelik "Av turizmi ve kırsal kalkınma" konusunda seminer düzenlendi. Av turizmi ve kırsal kalkınma konulu seminerde, Van il şube müdürlüğü personeli tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından avcı üyeler ile soru-cevap şeklinde sohbet yapılarak seminer sona erdi.
(ŞAK-Y)
16.08.2017 12:41:42 TSI
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