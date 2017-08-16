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TED Şanlıurfa öğrencileri İngiltere yaz okulunu tamamladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl eğitim-öğretime açılan TED Kolejinin öğrencileri, İngiltere'de katıldıkları 15 günlük yaz okulunu tamamlayarak yurda döndü.

Aklımız fikrimiz eğitim sloganıyla 89 yıllık TED kültürü ve tecrübesini Şanlıurfa'ya taşıyan TED Şanlıurfa Kolejinin ortaokul öğrencileri, 30 Temmuz'da yaz okulu için İngiltere'ye gitti. Başkent Londra'daki East London Üniversitesine ait Docklands Campus'ta yaz okulu programına katılan öğrenciler, TED Kolejinde öğrendikleri yabancı dili pekiştirme imkanı buldu. Öğrenciler, 13 Ağustos'a kadar devam eden eğitim programının yanı sıra dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Oxford ve Cambridge üniversitelerini de gezdi.

15 günlük İngiltere yaz okulunu tamamlayan öğrenciler, hem İngilizcelerini geliştirmenin hem de keyifli bir yaz dönemi geçirmenin mutluluğuyla Şanlıurfa'ya döndü.

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, öğrencilerin eğitsel ve kültürel anlamda kendilerini geliştirdikleri ilk İngiltere yaz okulunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Gezinin ana hedeflerinden biri olan yabancı dil eğitiminin, TED eğitim sisteminin en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Şamat, "Bu bizim ilk İngiltere yaz okulumuzdu. Öğrencilerimiz Londra'da hem eğitime katıldılar hem de çeşitli gezi programlarıyla günlük hayatın içerisinde İngilizce pratik yapma fırsatı buldular. Çok faydalı bir program oldu" dedi.

(AK-SD-Y)



16.08.2017 12:41:48 TSI

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