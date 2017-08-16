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Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesinde bir evde ekmek pişirildiği sırada çıkan yangın, yakında bulunan odunlara sıçramasıyla büyüdü.

Yaklaşık 10 ton odun ve 2 ton samanın yanı sıra ekmek damı, ahır ve evin dış kısmının zarar gördüğü yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalı ve Kuluncak ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kısa süreli paniğe sebep olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 12:42:22 TSI

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