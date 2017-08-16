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İlhan Bayram, YERELSEN yönetiminde



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KOCAELİ (İHA) - Yerel Sen'in 5. Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan seçimde Genel Sekreter İlhan Bayram yönetim kuruluna seçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nda (YERELSEN) yönetime seçildi. Yerel Sen Genel Merkezi'nin Luxor Garden Otel'de gerçekleşen 5. Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan oylama ile yönetim kurul belirlendi. Yapılan seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yeniden başkan oldu. Yerel Sen'in Genel kuruluna, üye belediyelerden belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreter ve çeşitli müdürlüklerden temsilciler katıldı.

Kongrede ilk olarak divan başkanlığına Aydın Yılmazer, katipliğe ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doğan Erol ve Sebahattin Belik seçildi. Kongrede konuşmasını gerçekleştiren Yerel Sen Genel Başkanı Zeki Toçoğlu, "Sendikamızın 5. Olağanüstü kongresine hoş geldiniz. Sendikamızın kuruluşunun üzerinden tam 12 yıl geçti. Bu süreçte 4 olağan genel kurul, 4 olağanüstü genel kurul gerçekleştirdik. Bu süreçte üyelerimize yönelik toplu iş sözleşmeleri, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere birçok önemli faaliyetler yaptık. Türkiye'nin hemen her yerinde pek çok önemli projeye imza atan, kendi alanında önemli bir sendikayız. Uzman ekibimizle her yıl onlarca toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmekteyiz. Bu süreçte yüzlerce toplu iş sözleşmesi yaptık" ifadelerini kullandı. Başkan Toçoğlu'nun konuşmasının ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi gerçekleşti. Seçim sonucunda kongrede tek aday olan Sakarya Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tekrar Yerelsen Genel Başkanı seçildi. Kongrede oy kullanma hakkı bulunan 92 delegeden 60 tanesi oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu şekilde oluştu. Yönetim Kurulu, "Zeki Toçoğlu, Mustafa Çöpoğlu, İlhan Bayram, İsmail Yılmaz, Burhanettin Çoban, Adnan Köşker, Şükrü Karabacak. Denetleme Kurulu: Mustafa Dündar, Yusuf Alemdar, Ali Sağlık. Disiplin Kurulu: Mehmet Ellibeş, Süleyman Dişli, Cavit Öztürk'den oluşuyor.

(RŞ-Y)



16.08.2017 12:43:41 TSI

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