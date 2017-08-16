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Dursunbey Orman Müdürü Fahri Atalay oldu



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü görevine Fahri Atalay getirildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Dursunbey-Balıkesir yolu Akçagüney Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Özdemir'in ardından Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü görene Ordu'nun Ünye İlçesinde görev yapan Fahri Atalay getirildi.

Aslen Tokat'ın Erbaa ilçesi doğumlu olan Fahri Atalay, Dursunbey'e tayin olmaktan büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Dursunbey'in Ormancılık ile ilgili kitaplara konu olduğunu söyleyen Atalay daha önce kitaplardan tanıdığı Dursunbey'de görev yapmaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yuman eski Orman Müdürü Ahmet Özdemir'i de rahmetle anan Atalay; "Değerli Müdürümüzün Dursunbey'e önemli kazanımları olmuş. Kimle konuşsak onu rahmetle ve hizmetleri ile anıyor. İnşallah bizde onun gibi bu ilçeye hizmet eder, değer katarız. Bu vesile ile ben de değerli müdürüme Allah'tan rahmet yakınlarına ve İlçemize başsağlığı diliyorum. Dursunbey'de hizmet vermek benim için çok önemli. Dursunbey İşletmemiz Türkiye'de ilk 5 işletme arasında. İnşallah Dursunbey işletmemizi daha verimli bir hale getirmek için gayret edeceğim" dedi.

(HD)



16.08.2017 12:47:06 TSI

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