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SATSO 2 Ekim'de seçime gidiyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:52
SATSO 2 Ekim'de seçime gidiyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) 2 Ekim Pazartesi günü seçime gideceğini sosyal medya hesabından duyuran SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen seçim takviminin ardından Sakarya Ticaret ve Sanayi ve Sanayi Odası, (SATSO) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında seçim kararı aldı. Kararı sosyal medya hesabından (twitter) duyuran Başkan Kösemusul, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gücünü birlik ve beraberliğinden alan 100 yıllık güçlü ve büyük bir aileyiz. Bugün Odamız Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızda seçim kararını aldık. 2 Ekim 2017 Pazartesi günü SATSO seçimlerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Seçimlerimizin Odamız SATSO'nun birliğine ve kardeşliğine katkı vereceğine, kurumumuzun itibarını daha da kuvvetlendireceğine inancım tamdır. Hizmet yarışında olan, Odamız karar organlarında görev almak hedefiyle çalışan tüm üyelerimize Hz. Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Üyelerimizin istekleri doğrultusunda 1 Ekim olarak açıkladığımız seçimimizi bir gün tehir ettik. 2 Ekim seçimimiz şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(RŞ-RFK-Y)

16.08.2017 12:55:36 TSI
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