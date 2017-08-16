Hem konser verdi, hem hediye dağıttı
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalinde konser veren Kütahya'lı Türk Halk Müziği sanatçısı Hayrettin Terzi, konser arasında izleyenlere çeşitli hediyeler dağıttı.
Festival alanında sahne alan yerel sanatçı Hayrettin Terzi, konser boyunca söylediği hareketli türkülerle alanı dolduran dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatırken, konser arasında yaklaşık 100 kişiye çeşitli hediyeler dağıttı.
Hisarcık'ın şirin ve güzel bir ilçe olduğunu söyleyen Terzi, festivalde sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.(MA-EFE)
16.08.2017 12:57:19 TSI
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