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Kaza geçiren Gazeteci Güneş'e geçmiş olsun ziyareti



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KİLİS (İHA) - Kilis Gazeteciler Derneği üyeleri, Kent Gazetesi ve Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş`i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Gazeteci İbrahim Güneş`i evinde ziyaret eden Gazeteciler Derneği üyeleri, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci İbrahim Güneş ile sohbet eden meslektaşları, en kısa sürede Güneş'i aralarında görmek istediklerini belirterek, acil şifa temennisinde bulundu.

(MAD-SD-Y)



16.08.2017 13:02:33 TSI

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