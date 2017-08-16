Kaza geçiren Gazeteci Güneş'e geçmiş olsun ziyareti
(Fotoğraflı)
KİLİS (İHA) - Kilis Gazeteciler Derneği üyeleri, Kent Gazetesi ve Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş`i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
Önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Gazeteci İbrahim Güneş`i evinde ziyaret eden Gazeteciler Derneği üyeleri, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci İbrahim Güneş ile sohbet eden meslektaşları, en kısa sürede Güneş'i aralarında görmek istediklerini belirterek, acil şifa temennisinde bulundu.
(MAD-SD-Y)
16.08.2017 13:02:33 TSI
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