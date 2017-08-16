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Ordu'da yol çalışmaları hız kesmiyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:04
Ordu'da yol çalışmaları hız kesmiyor
Ordu'da yol çalışmaları hız kesmiyor
- Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ikinci ili Ordu'da yol asfaltlama ve istinat duvarı çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ikinci ili Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi Ağustos sıcağına rağmen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Fındık hasat dönemi ve yıllık izin gibi sebeplerle 10 binlerce insanın kırsal alana çekildiği Ordu'da Büyükşehir Belediye ekipleri ilçelerdeki yol yatırımlarına hız verdi. Altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanmasına devam edilirken, yörenin coğrafi şartları sebebiyle kırsal alandaki yollara istinat duvarı inşaatları da hız kesmeden sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, halen il genelinde 201 noktada yol çalışması sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Ekiplerimiz, 201 noktada evladiyelik çalışmalar sürdürüyor. Önce yolun altyapısı ve onarımını tamamlıyor, ardından sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizden çalışmalar sırasında biraz daha sabır istiyoruz. Çünkü biz hiç bir projeyi günü kurtarmak için yapmıyoruz. Ömürlük yollar için, altyapıyı sağlam tutuyor, yolları kale duvarlarla örüyoruz. Türkiye'de kırsal yol ağı en uzun ikinci il Ordu'da yol inşa etmek zannedildiği kadar kolay değil. Büyükşehir olarak, zoru başararak Ferhat gibi dağları deliyor ve vatandaşlarımızın hizmetine yeni yollar açıyoruz. 2017 yılısonunda Ordumuz, yolları ve diğer yatırımlarıyla birlikte parmakla gösterilecek bir il olacak" dedi.
(MAK-SLH-Y)

16.08.2017 13:06:23 TSI
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