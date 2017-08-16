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Çocuklar ifadelerini bu odada veriyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ifade odası, çocukların çıkmak istemeyeceği bir alan haline getirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocukların psikolojilerini düşünerek özel bir çalışma başlattı. Birçok farklı suçtan etkilenen veya suça sürüklenen çocukların ifadesi, artık renkli duvarları ve oyuncakları ile dikkat çeken odada alınıyor. İfadeler psikolog eşliğinde alınmasına rağmen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların psikolojik olarak etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla çalışmayı tamamladı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de desteğiyle ifade odası ve koridorlar güzelleşirken, ifade amacıyla şube müdürlüğüne getirilen çocukların işlemlerin ardından odadan çıkmakta direndikleri öğrenildi.

(MSY-Y)



16.08.2017 13:10:08 TSI

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