Defineciler Tarihi Köprü'nün ayağını kazdı
(Fotoğraflı)
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta define arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tarihi Taş Köprü'nün altını kazdı.
Kars Kalesi Dereiçi bölgesinden girişi olan Tarihi Taş Köprü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazıldı. Kars'ta bir çok bölgede tarihi bina ve çevrelerinde kaçak kazı yapan defineciler, bu sefer Dereiçi'nde bulunan Taş Köprü'nün ayağını kazarak define aradı. Defineciler kazdığı yeri ise öylece bıraktı.
Her gün yüzlerce insanın araçlarıyla Kars Kalesi'ne çıkış için kullandığı tarihi Taş Köprü'nün ayağının defineciler tarafından ne zaman kazıldığı ise biliniyor.
(IÇ-AT-Y)
16.08.2017 13:11:55 TSI
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