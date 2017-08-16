YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hatboyu kamyon parklarından kurtarıldı

Hatboyu kamyon parklarından kurtarıldı

- Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı, Emniyet Müdürü Engin Dinç'e teşekkür ziyaretinde bulundu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatsız olduğu Hatboyu Caddesi üzerindeki kamyon parkı sorununu çözdü.

Cadde üzerinde yapılan büyük araç parkları vatandaşları uzun süredir rahatsız ediyordu. Kamyonlardan bayanlara yönelik laf atmaların olduğu iddia edilirken, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyerek tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek kamyonları bölgeden kaldırdı. Muhtar Çıraklı ise Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Emniyetin çalışmaları ile mahallelerde oluşan sıkıntı ve şikayetlerin azaldığını kaydeden Çıraklı, polis teşkilatına teşekkür etti.

(MSY-Y)



16.08.2017 13:15:04 TSI

NNNN

