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Körfez Belediyesi üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ekipleri, Kirazlıyalı'da bulunan üst geçidin etrafını tel örgü ile kapatarak daha güvenli hale getirdi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni projeleri hayata geçirirken, vatandaşın güvenliğini esas alan çalışmalara da önem veriyor. Metruk binaların çevresini kapatan ve yayaların rahat geçişi için çalışan ekipler, şimdi de üstü açık durumdaki üst geçitlerin daha güvenli hale gelmesi için çalışma başlattı. Ekipler Kirazlıyalı'da bulunan üst geçidin etrafını tel örgü ile kapatırken, hem vatandaşların hem de yolu kullanan araçların geçiş güvenliğini sağlamış oldu. Vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma tamamlanırken, özellikle mahalle sakinleri yapılan iş sonrası ekiplere teşekkür etti.

(BCT-RFK-Y)



16.08.2017 13:18:39 TSI

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