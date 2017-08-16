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Burhaniye'de salçalık biber kazandırdı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:19
Burhaniye'de salçalık biber kazandırdı
Burhaniye'de salçalık biber kazandırdı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, salçalık biber ekimi yapan çiftçiler rekolteden de fiyattan da memnun. Kendi ürettiği biberleri Öğretmenler Mahallesi Pazarı'nda satan Mehmet Duysak, ürünün kilosunu 2,5 liradan sattığını söyledi.
Dekara 2 tonun üzerinde ürün aldığını anlatan 2 çocuk babası Mehmet Duysak, 40 yıldan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi. Yıllardır salçalık biber ektiğini anlatan Duysak, "5 dekarlık alanda biber ektim. Biber tarlasına ahır gübresi attım. Bunun için biberler çok iyi gelişti. Verim de yüksek oldu. Dekara 2-2,5 ton ürün aldım. Kilosunu da 2,5 liradan satıyorum. Allah, bereket versin biber kazandırdı" dedi.
(FT)

16.08.2017 13:21:41 TSI
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