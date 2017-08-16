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Şırnak'li öğrenciler Balıkesir'de



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Şırnaklı Öğrenciler ve Öğretmenleri "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret ettiler.

"Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Balıkesir'e gelen Şırnaklı öğrenciler ve öğretmenleri, Balıkesir Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ersin Yazıcı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamının oluştuğu ziyarette, yönetici ve öğrenciler gezi ile ilgili duygularını dile getirdiler. Birçok öğrencinin ilk kez uçağa binmesine ve ilk kez başka bir il görmesine olanak sağlayan gezi ile Balıkesir'i yakından tanıma fırsatı bulacak olan çocuklar, farklı şehirlerde yaşayan insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularının en güzel örneği oldu.

"Balıkesirin tarihi ve turist yerleri ziyaret edilecek"

Şırnak'tan Balıkesir'e gelen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kent merkezi başta olmak üzere, Balıkesir'in tarihi ve turistik yerleri ile Çanakkale Şehitliği ile Havran'da Kocaseyit'in mezarını ziyaret edecekler. Proje kapsamında 2 rehber öğretmenin gözetiminde 14-19 Ağustos tarihleri arasında 12-15 yaş arası başarılı 19 öğrenci Balıkesir'de misafir edilecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı öğrencilerle tek tek tanışarak onlara Balıkesir hakkındaki düşüncelerini sordu. Balıkesir'in Kazdağları, adaları, tarihi yerleri ve kültürü ile çok zengin bir il olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, çocuklara Balıkesir'de kaldıkları süre zarfında Balıkesir'in bütün güzelliklerini görmelerini tavsiye etti.

"Gençlerin geleceğe olan inançlarının, umutlarının güçlenmesi gerekir"

Balıkesir Valisi Yazıcı, bu ziyaretlerin değişik illerdeki öğrencilerin yeni dostluklar edinmeleri, değişik kültürleri ve coğrafyaları tanımaları bakımından çok önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Çocukları daha önce hiç görmedikleri şehirlere götürerek, bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini ve kalıcı dostluklar kurmalarının amaçlandığını ifade eden Vali Yazıcı, " Çocukların yeni deneyim kazanması demek, geleceğe olan inançlarının, umutlarının güçlenmesi demek. Projenin hazırlık aşamasından başlayarak bugünkü sürece kadar emeği geçen ve her türlü desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Havran Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

(HT



16.08.2017 13:21:59 TSI

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