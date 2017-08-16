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Demircioğlu: "Tek hedefimiz Samsun'un alt yapı sorununu çözmek"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, tek hedeflerinin Samsun'un alt yapı sorununu çözmek olduğunu söyledi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Samsun İl Müdürü Mücahit Taşkın, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'nu ziyaret etti. Demircioğlu ve Taşkın, karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulundu.

Karadeniz'in incisi Samsun'da görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten BYEGM İl Müdürü Mücahit Taşkın, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişmesine büyük katkıları sağlamış. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, gerçekleştirdiği yatırımlar Samsun da çıtayı yükseltmiş. Samsun gibi, metropol bir şehirde görev aldığım için kendimi şanslı görüyorum. Bizlerde Samsun'un gelişmesine katkı sağlamak için buradayız" dedi.



"Nakış gibi işliyoruz"

Samsun'un gelişmesi için geceli gündüzlü alt yapı yatırımlarına devam ettiklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ise, "Samsun'un 17 ilçesine alt yapı hizmetleri veriyoruz. Tek hedefimiz şehrin alt yapı sorununu çözmektir. Bunun için de yoğun tempoda alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerin kırsal kesimde de alt yapı ve içme suyu yatırımlarımız devam ediyor. Şehrin her noktasını alt yapı yatırımları ile nakış gibi işliyoruz" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



16.08.2017 13:22:18 TSI

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