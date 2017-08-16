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Burhaniye'de tekne turları ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte yoğunluk artarken, düzenlenen tekne turlarına da ilgi arttı. Ören Meydanındaki stantlarda bilet satan firmalar, yoğunlukla birlikte Ayvalık ada turlarına ilginin arttığını kaydetti.

Bayram tatilinin 10 güne çıkması ile birlikte sahillerde hareketlilik artarken, Burhaniye' de düzenlenen tekne turları da ilgi gördü. Ayvalık tekne turlarında 11 adanın gezildiğini anlatan Bedran Yeşil, "Saat 9.00 ile 20.00 arasında düzenlenen Ayvalık adalar turları ilgi görmeye başladı. Turlarda, yemek dahil 60 lira ücret alınmaktadır. Kazdağı turlarında ise 80 lira ücret alınıyor. Körfezdeki hareketliliğin bayram sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

(FT)



16.08.2017 13:22:29 TSI

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