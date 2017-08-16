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Taylıeli'nde başarılı çiftçi komşularına örnek oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, turistik kırsal Taylıeli mahallesinde 73 yaşındaki Sabri Kaptan, komşularına örnek oldu. Mahalle meydanında stant kuran Sabri Kaptan, zeytin, zeytinyağı ve sabunun yanında bahçesinde ürettiği sebzeleri de satıyor.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesinde Sabri Kaptan, mahallede zeytin ve zeytinyağı pazarı kurulmasını istedi. Yaz aylarında kurduğu stantta kendi ürününü sattığını anlatan Sabri Kaptan, "Mahallemizde pek çok insan zeytin üretimi yapmaktadır. Mahallemiz manzarası yüzünden yoğun göç almaktadır. Günü birlik gelenlerin sayısı da oldukça fazladır. Yaklaşık 5 yıldan bu yana mahalle meydanında zeytin, zeytinyağı, zeytinyağı sabunu ve sebze meyve satıyorum. Mahallede zeytin ve zeytinyağı pazarı kurulmasını istiyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.

(FT)



16.08.2017 13:23:12 TSI

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