ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Doğan, Anıtlar Kurulu üyelerini Seyir Tepe'ye davet etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:21
Vali Doğan, Anıtlar Kurulu üyelerini Seyir Tepe'ye davet etti
Vali Doğan, Anıtlar Kurulu üyelerini Seyir Tepe'ye davet etti

(Fotoğraflı)

Serkan Erkoç
KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Sukapı Mahallesi'nde atıl durumda bırakılan ve balicilerin meskeni olan kafe için harekete geçti.
Önceki gün Sukapı Mahallesi'nde bulunan kafenin olduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Doğan'ın buranın temizlenmesi için talimat verdi. Bugün beraberindekilere birlikte tekrar Sukapı Mahallesi'ne gelen Vali Doğan, kafenin bulunduğu bölgenin Kars'ın en hakim tepesi olduğunu ve buradan Kars'ın çok daha güzel göründüğünü belirterek, kafenin "Seyir Tepe" yapılması için proje çalışmalarına başlanması yetkilerle talimat verdi.
Kars Valisi Rahmi Doğan Anıtlar Kurulu üyelerini de Cuma günü bölge de inceleme yapmaları için davet etti. Doğan, burada kurul üyeleriyle bir de sabah kahvaltısı yapacak.
Önceki dönem Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, tarafından Sukapı Mahallesi'nde yapılan ve geçen süre içerisinde ilgisizlik ve bakımsızlıktan viraneye dönen kafenin bugüne kadar değerlendirilmemesinin Kars için çok büyük kayıp olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan,
Seyir Tepe'den Kars'ın çok daha güzel göründüğünü ve burasının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Vali Rahmi Doğan'ın talimatlarıyla kafenin içerisi ve dışarısındaki çöpler temizleniyor. Yapılan temizlik çalışmalarını da yerinde gören Doğan, Milli Emlak Müdürlüğü bünyesinde bulunan kafenin gerekli düzenlemelerinin yapılarak, tarihi dokuya zarar vermeden Kars turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.
Doğan, kafeye çıkan yolunda kısa sürede bakım onarımının yapılmasını istedi. Bir süre bölgeyi gezen Doğan, daha sonra Sukapı Mahallesi'nden ayrıldı.
(SE-AT-Y)

16.08.2017 13:23:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Karaçanta'nın 1064 Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya Girişlerinin 953'üncü Yılı nedeniyle bir mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN 1064 SELÇUKLULARIN KARS'TAN ANADOLU'YA GİRİŞLERİNİN 953'ÜNCÜ YILI NEDENİYLE BİR MESAJI
Defineciler Tarihi Köprü'nün ayağını kazdı
YEREL

DEFİNECİLER TARİHİ KÖPRÜ'NÜN AYAĞINI KAZDI
KKDGC Başkanı Daşdelen'in Fetih mesajı
YEREL

KKDGC BAŞKANI DAŞDELEN'İN FETİH MESAJI
Vali Doğan, Sukapı Mahallesinde
YEREL

VALİ DOĞAN, SUKAPI MAHALLESİNDE
DSİ Spor Kulübü'nden Vali Doğan'a forma
YEREL

DSİ SPOR KULÜBÜ'NDEN VALİ DOĞAN'A FORMA
Sarıkamış'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kars'ta cami çocuk buluşması
YEREL

KARS'TA CAMİ ÇOCUK BULUŞMASI
Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları
YEREL

ANİ ÖREN YERİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARI