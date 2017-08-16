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Vali Doğan, Anıtlar Kurulu üyelerini Seyir Tepe'ye davet etti



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Sukapı Mahallesi'nde atıl durumda bırakılan ve balicilerin meskeni olan kafe için harekete geçti.

Önceki gün Sukapı Mahallesi'nde bulunan kafenin olduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Doğan'ın buranın temizlenmesi için talimat verdi. Bugün beraberindekilere birlikte tekrar Sukapı Mahallesi'ne gelen Vali Doğan, kafenin bulunduğu bölgenin Kars'ın en hakim tepesi olduğunu ve buradan Kars'ın çok daha güzel göründüğünü belirterek, kafenin "Seyir Tepe" yapılması için proje çalışmalarına başlanması yetkilerle talimat verdi.

Kars Valisi Rahmi Doğan Anıtlar Kurulu üyelerini de Cuma günü bölge de inceleme yapmaları için davet etti. Doğan, burada kurul üyeleriyle bir de sabah kahvaltısı yapacak.

Önceki dönem Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, tarafından Sukapı Mahallesi'nde yapılan ve geçen süre içerisinde ilgisizlik ve bakımsızlıktan viraneye dönen kafenin bugüne kadar değerlendirilmemesinin Kars için çok büyük kayıp olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan,

Seyir Tepe'den Kars'ın çok daha güzel göründüğünü ve burasının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Rahmi Doğan'ın talimatlarıyla kafenin içerisi ve dışarısındaki çöpler temizleniyor. Yapılan temizlik çalışmalarını da yerinde gören Doğan, Milli Emlak Müdürlüğü bünyesinde bulunan kafenin gerekli düzenlemelerinin yapılarak, tarihi dokuya zarar vermeden Kars turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.

Doğan, kafeye çıkan yolunda kısa sürede bakım onarımının yapılmasını istedi. Bir süre bölgeyi gezen Doğan, daha sonra Sukapı Mahallesi'nden ayrıldı.

(SE-AT-Y)



16.08.2017 13:23:57 TSI

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