ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çöp evden yılan çıktı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:24
Çöp evden yılan çıktı
Çöp evden yılan çıktı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesindeki bir çöp evi tahliyeye giden belediye ekipleri, temizlik yaparken 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.
Olay, Pınarbaşı Mahallesi 15. Sokakta meydana geldi. Mahalleliler, koku yayılan çöp evi belediyeye şikâyet etti. Şikâyeti öğrenen evin sahibi de belediyeyi arayarak konutunun temizlenmesini istedi. Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan eve intikal etti. Zabıta görevlileri ve temizlik ekipleri evde çalışma yaparken bir sürprizle karşılaştı. Atıkların kamyona yüklenmesi sırasında çöplerin arasından çıkan 1,5 metrelik bir yılan mülk sahibini ve komşuları korkuttu.
Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri personelinin önce sağ yakalamak istediği ancak bu mümkün olmayınca öldürmek zorunda kaldığı yılan, kimseye zarar vermeden öldürüldü. Öte yandan çöp evin 3 yıl önce yandığı, Nazilli Belediyesi'nin tadilatını yaptığı ve içeriden 6 kamyon çöp çıkarıldığı bildirildi.
(ES-MB-Y)

16.08.2017 13:27:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozdoğan'da 10 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü
YEREL

BOZDOĞAN'DA 10 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ
Şahnalı ve Yılmazköy yazlık düğün alanlarına ek bina yapıldı
YEREL

ŞAHNALI VE YILMAZKÖY YAZLIK DÜĞÜN ALANLARINA EK BİNA YAPILDI
Didim 13. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi
YEREL

DİDİM 13. ALTINKUM YAZARLAR FESTİVALİ SONA ERDİ
Vali Köşger, Nazilli'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ KÖŞGER, NAZİLLİ'DE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
0 günlük tatil kararı rezervasyonları artırdı
YEREL

0 GÜNLÜK TATİL KARARI REZERVASYONLARI ARTIRDI
Kuyucaklı Avni büyükşehirle güldü
YEREL

KUYUCAKLI AVNİ BÜYÜKŞEHİRLE GÜLDÜ
Aydın Büyükşehir Belediyesinin yatırım atağı sürüyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR
Başkan Kale, Bakırcı'ya ses oldu
YEREL

BAŞKAN KALE, BAKIRCI'YA SES OLDU
Aydın Valisi Köşger, &quot;Her zaman esnaf ve sanatlarımızın her zaman yanındayız&quot;
YEREL

AYDIN VALİSİ KÖŞGER, "HER ZAMAN ESNAF VE SANATLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Aydınlı ev hanımları kışa hazırlık yapıyor
YEREL

AYDINLI EV HANIMLARI KIŞA HAZIRLIK YAPIYOR
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
AYTO Başkanı Ülken: Kazancını ranta değil yatırıma dönüştüren herkesin başımız üzerinde yeri var
YEREL

AYTO BAŞKANI ÜLKEN: KAZANCINI RANTA DEĞİL YATIRIMA DÖNÜŞTÜREN HERKESİN BAŞIMIZ ÜZERİNDE YERİ VAR
&quot;Küçükbaş kurbanlık stokunda sıkıntı yok&quot;
YEREL

"KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK STOKUNDA SIKINTI YOK"
Aydın'da incir hasadı başladı
YEREL

AYDIN'DA İNCİR HASADI BAŞLADI
Aydında Temmuz ayında 1423 adet gıda denetimi gerçekleştirildi
YEREL

AYDINDA TEMMUZ AYINDA 1423 ADET GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ADÜ'ye 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor
YEREL

ADÜ'YE 12 BİN ÖĞRENCİNİN KAYIT YAPTIRMASI BEKLENİYOR
AK Parti İl Başkanı Özmen; &quot;Aday değilim&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZMEN; "ADAY DEĞİLİM"
Aydın Büyükşehir Belediyesinden halk plajı açıklaması
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN HALK PLAJI AÇIKLAMASI
Didim Ticaret Odası kalite denetimini başarıyla tamamladı
YEREL

DİDİM TİCARET ODASI KALİTE DENETİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
AYTO, ADÜ'de yurt işletmesi üyelerinin tanıtımını yapıyor
YEREL

AYTO, ADÜ'DE YURT İŞLETMESİ ÜYELERİNİN TANITIMINI YAPIYOR
Sağlıkçılar yeni teşkilat yasası istiyor
YEREL

SAĞLIKÇILAR YENİ TEŞKİLAT YASASI İSTİYOR
Halk otobüsü şoförlerine trafikte öfke kontrolü eğitimi
YEREL

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNE TRAFİKTE ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ
Çakabey'in ilkokul bölümünün kapatılmasına velilerden tepki
YEREL

ÇAKABEY'İN İLKOKUL BÖLÜMÜNÜN KAPATILMASINA VELİLERDEN TEPKİ