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Çöp evden yılan çıktı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesindeki bir çöp evi tahliyeye giden belediye ekipleri, temizlik yaparken 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 15. Sokakta meydana geldi. Mahalleliler, koku yayılan çöp evi belediyeye şikâyet etti. Şikâyeti öğrenen evin sahibi de belediyeyi arayarak konutunun temizlenmesini istedi. Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan eve intikal etti. Zabıta görevlileri ve temizlik ekipleri evde çalışma yaparken bir sürprizle karşılaştı. Atıkların kamyona yüklenmesi sırasında çöplerin arasından çıkan 1,5 metrelik bir yılan mülk sahibini ve komşuları korkuttu.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri personelinin önce sağ yakalamak istediği ancak bu mümkün olmayınca öldürmek zorunda kaldığı yılan, kimseye zarar vermeden öldürüldü. Öte yandan çöp evin 3 yıl önce yandığı, Nazilli Belediyesi'nin tadilatını yaptığı ve içeriden 6 kamyon çöp çıkarıldığı bildirildi.

(ES-MB-Y)



16.08.2017 13:27:25 TSI

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