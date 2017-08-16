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Van'ın Bahçesaray'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:25
Van'ın Bahçesaray'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
Van'ın Bahçesaray'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bahçesaray Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla ilçenin alt yapısı ile kanalizasyonu olmayan mahallelere yeni hat çekiyor. Bahçesaray Belediyesi VASKİ Müdürü Seyithan Sabırlı, ilçedeki kanalizasyon alt yapı çalışmaları yerinde inceledi.
(ŞAK-Y)

16.08.2017 13:28:18 TSI
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