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Şehrin yeni girişinde çalışmalar hızlandı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 32 Evler ve SASKİ Hızırilyas Tesisleri arasına kazandırılacak olan şehrin yeni giriş kapısında devam eden çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.

Arterde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Toçoğlu, şehir ulaşımına büyük bir rahatlık getirecek projeyi kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti. Toçoğlu, çalışmalarda önemli bir mesafe kaydedildiğini de sözlerine ekledi. Projede devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Toçoğlu, "Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Kazı dolgu ve duvar imalatlarımız sürüyor. Ardından hızla altyapı işlemleri gerçekleştirilecek. Son olarak ise asfalt ve çevre düzenlemelerini hayata geçireceğiz. Bu bulvar ile birlikte E-5 üzerinden gelen araçlar doğrudan Kampüs'e ve Serdivan'a ulaşım sağlayabilecekler. Bulvar tamamlandığında şehre girişte yaşanan trafik yoğunluğunun önemli bir ölçüde azalacağını öngörüyoruz. 25 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki şehrin yeni giriş kapısını asfalt, yaya yolu, ışıklandırma ve çevre düzenlemelerinin ardından şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Ulaşım başlığında devam eden çalışmalara ilişkin de konuşan Başkan Toçoğlu, "Kısa süre önce açıkladığımız 12 ulaşım projesinin bir kısmında çalışmalarımıza başladık. Yeni Stadyum ulaşımına kolaylık getirecek bulvar projemiz devam ediyor. Tepekum-Kuyudibi arasında hayata geçireceğimiz 4 kilometrelik projenin 3. etabını tamamladık. Yazlık Kavşağı için ihalemizi gerçekleştirdik. ADA AVM bölgesinde inşa ettiğimiz yaya üstgeçidinde işlemler devam ediyor. Erenler Yavuz Selim Caddesi'nde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. TOPÇA Kavşağı projemiz için de 22 Ağustos Salı günü ihaleye çıkılacak. 32 Evler ile SASKİ Hızırilyas Tesisleri arasına kazandırdığımız bulvar projesi de şehir ulaşımına önemli bir alternatif getirecek" diye konuştu.

(RŞ-Y)



16.08.2017 13:28:57 TSI

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