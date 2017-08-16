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İngiltere'den Kocaeline bronz madalya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Büyükşehirli başarılı judocu Serdar Aydın'ın takım kaptanlığını yaptığı Paralimpik Judo Milli Takımımız İngiltere'de bronz madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası üçüncülüğü ve Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü bulunan başarılı judocu Serdar Aydın, İngiltere'nin Wallsall kentinde yapılan IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda takımının bronz madalya kazanmasına önemli katkı sağladı. Turnuva boyunca mağlup olmayan Kağıtsporlu takım kaptanı Serdar Aydın, üçüncülükte takımı adına büyük rol oynadı. İlk maçı bay geçen Serdar Aydınlı milli takım, ikinci maç turnuvanın iddialı ekiplerinden Fransa ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin ardından Fransa'yı 3-2 geçip yarı finale yükselen millilerimiz ardından Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'a yarı finalde yenilen ekibimiz, üçüncülük karşılaşmasında ev sahibi İngiltere'yi 4-1 yenerek üçüncü oldu. Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası sonucunda üçüncü olan millilerimiz kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

(RŞ-Y)



16.08.2017 13:30:38 TSI

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