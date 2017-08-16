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Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinin Vali Demirtaş'ı ziyaretinde Sarıçam ilçesi Göztepe mevkii'nde kurulması planlanan Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi ayrıntılarıyla ele alındı.



Proje, Vali Demirtaş'ın görüşü ile bakanlığa sunuldu

Heyet üyelerinin bilgilendirme raporu hakkındaki açıklamalarını dikkatle dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, kendisinin "uygun" görüşü ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunulan Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, tam anlamıyla yaşama geçirildiğinde, kent ve bölge ekonomisinin çok önemli bir ivme kazanacağına dikkat çekti. Söz konusu projenin, tarım ve gıda sanayi sektörünün entegrasyonu açısından örnek model teşkil edeceğine de dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki çalışmalarının ivedilik ve titizlikle yürütülmesinin de önem taşıdığına vurgu yaptı.

Vali Demirtaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinin ziyareti vesilesiyle Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması projesinde destek veren ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(ELF-Y)



16.08.2017 13:31:48 TSI

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