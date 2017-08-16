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Adana, genç dostu kent endeksinde sınav veriyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:30
Adana, genç dostu kent endeksinde sınav veriyor
Adana, genç dostu kent endeksinde sınav veriyor
- Gençler Adana için kenetlendi
- Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi'nin koordinesinde düzenlenen Genç Dostu Kentler Endeksi Adana Çalıştayı'nda kentin genç dinamikleri güç birliği oluşturdu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın gelecekteki yönetiminde söz sahibi olacak ve kentin gelişimine yön verecek gençler, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi'nin koordinesinde organize edilen Genç Dostu Kentler Endeksi Çalıştayı'nda güç birliği oluşturdu. Habitat Derneği, Ulusal Gençlik Parlamentosu ve Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği'nin ortaklığında yürütülen projeye Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversitelerin öğrenci konseyleri ile siyasi partilerin gençlik kolları yöneticileri güç verdi.Çalıştayın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, "Hangi fikir ve düşünceye sahip olursa olsun, gençlerimiz Adana için birlikte olmalı ve birlikte üretmeye çalışmalıdır. İnşallah bu çalıştay, Adana'nın ufkunu açacak, kentimizin öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Karar alma süreçlerine gençlerin katılımı hedeflendi
İbis Otel'de gerçekleştirilen Genç Dostu Kentler Endeksi Çalıştayı'na Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Akyürek'in yanı sıra Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan ile gönüllü gençler katıldı. Temel olarak gençlerin kapasite gelişimi sağlamayı, katılım hakları esasında farkındalık yaratmayı, karar alma süreçlerine dahil olmayı ve katılımı sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Genç Dostu Kentler Endeksi Çalıştayı'nda çalışma durumundan hane yapısına, sağlıktan medya kullanımına kadar bir çok alanda gençlerin mevcut durumlarını belirleyen anket sonuçları değerlendirildi.

Büyükşehir'in gençlik hizmetleri değerlendirildi
Adana'nın içinde yer aldığı 21 kenti kapsayan Genç Dostu Kentler Endeksi Projesi kapsamında hazırlanan İyi Niyet Sözleşmesi'ne 2014 yılında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün imza attığını vurgulayan Başkan Vekili Ramazan Akyürek, geçen süreçte ön görülen kriterleri büyük oranda gerçekleştirdiklerini belirtti. Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik, eğitim merkezlerinde eğitimde ücretsiz fırsat eşitliği sunduğunu, yine ücretsiz açılan kültür, sanat hobi kurslarında çok değerli hizmetler verildiğini, her branşta düzenlenen sportif etkinliklerle gençlerin spora teşvik edildiğini anlattı.

"Gençlerimiz değerlerimize sahip çıkıp, hizmet edecek"
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, "Gençlerimiz, gelecekte bu ülkeyi ve kentlerimizi yönetecek, tüm değerlerimize ve dinamiklere sahip çıkıp, hizmet edecekler. Ancak, gençlerimizin aklını çelmeye çalışan, onların memleketlerine faydalı olmasını, bu ülkenin daha da yükselmesini engellemek isteyen güçler var. Öncelikle bu yapılara karşı gençlerimizin iyi eğitim almaları, çok kitap okumaları gerekiyor. Çünkü kıyaslama yapmanın yolu eğitimden geçiyor" diye konuştu.

"Adana için birlikte hareket etmeliyiz"
Gençlerin Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden beklentilerini, taleplerini çekinmeden dile getirmelerini isteyen Akyürek, "Farklı sosyal statülere sahip, değişik siyasi partilere ve fikirlere sahip gençlerimizin Adana için birlikte olması, birlikte üretmeye çalışması çok büyük önem taşıyor. Hiç endişeniz olmasın, Türkiye'nin en genç ve sportmen belediye başkanlarından olan Hüseyin Sözlü de sizlerin yanındadır. İnşallah bu çalışmalarımız Adana'nın ufkunu açacak, kentimizin öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Adana kent konseyi gençlerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyor
Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak da konuşmasında gençlerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik her türlü çalışmanın içinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Sazak, Habitat Derneği, Ulusal Gençlik Parlamentosu ve Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği'nin ortaklığında yürütülen Genç Dostu Kentler Endeksi Projesi'ni desteklemekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını aktarıp, sonuçlarının Adana'ya hayırlı olması diledi. Çalıştayın sonunda Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan ve Gençlik Meclisi üyeleri, Başkan Vekili Akyürek'i ziyaret edip, Adana'nın projeye dahil olan 21 ilin ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmesinden dolayı teşekkür plaketi sundu.
(ELF-Y)

16.08.2017 13:32:45 TSI
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