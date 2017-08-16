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Dünya Şampiyonu sporcuya Vali Yazıcı'dan altın

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:30
Dünya Şampiyonu sporcuya Vali Yazıcı'dan altın
Dünya Şampiyonu sporcuya Vali Yazıcı'dan altın

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gençler Dünya Şampiyonasında altın madalya alan Muhsine Gezer'i makamında kabul etti.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İsviçre'de düzenlenen IPC Dünya Gençler Şampiyonasında birinci olan sporcuyu makamında kabul etti. Vali Ersin Yazıcı, kabulde şampiyon Gezer'i tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Genç sporcu Muhsine Gezer'in, Norveç'in Nottwill kasabasında düzenlenen IPC Dünya Gençler Şampiyonasında altın madalya kazanarak şampiyonanın yıldızı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Genç Bayanlar 18 Yaş Altı kategorisinde 400 metreyi 1 dakika 2 saniye ile koşan Muhsine Gezer, Dünya Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyayı kazandırdı. Muhsine Gezer evladımız bizi gururlandırdı. Uluslararası arenada Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartan Gezer'i gönülden tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese Balıkesirli hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.
Vali Yazıcı'nın genç sporcuyu kabulünde, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve antrenör Deniz Erenoğlu da hazır bulundu.
(HT- BD)

16.08.2017 13:32:54 TSI
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