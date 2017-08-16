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Yarım asırlık bıçakçı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:31
Yarım asırlık bıçakçı
Yarım asırlık bıçakçı
- Mesleğini çocukları ve torunları ile birlikte sürdüren bıçak ustası Mehmet Yılmaz;
- "Bu mesleğin devamı var"
- "Hanımlar, bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamasın"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Yarım asırlık mesleğini çocukları ve torunları ile birlikte sürdürüyor bıçak ustası Mehmet Yılmaz, yaptıkları işin daha uzun yıllardır devam edeceğini belirtti. Mesleğinin inceliklerini de anlatan Yılmaz, bıçak kullanımı ile ilgili ev hanımlarını önerilerde bulundu.
Mesleğe 12 yaşında başladığı anlatan Mehmet Yılmaz, ustasının dayısı olduğunu anlattı. Yılmaz, "Ben buranın bir köyünde yaşıyordum. Bu işi benim ustam olan dayım yapardı. Ustura bilerdi. Ben de ondan bu mesleği öğrenip devam ettirdim. Ben dükkânımı 1972 yılında açtım, 45 yıl oldu, ama ondan öncede dayımla çalıştım yıllarca. 50 yıl oldu desek yerinde olur. Ben 1972 yılından bu yana bu muhitte bulunuyorum, hiçbir yere ayrılmadım. Hemen hemen beni tanımayan yoktur. Kasaplara, terzilere, berberlere ve bağ budayıcılara hizmet verdim. Ayrıca koyun kırkma makinelerinin bıçaklarını da biliyoruz" dedi.

Bu mesleğin devamı olur
Mesleğin gelecekteki durumu ile ilgili olarak Mehmet Yılmaz, bu mesleğin devamlılığı bulunduğunu belirtti. Yılmaz, "Körelen bıçağı mecburen biletecekler. Bunun makinesi yok. Benim çocuklarım bu işe devam ediyor, torunlarım da yetişiyor. Torunlarım okuyorlar tatil zamanlarında yardıma geliyorlar. Çocuklarım ve torunlarım yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile yardıma geliyorlar. Günde ortalama 150- 200 civarında bıçak bileyebiliyoruz. Biz üç dört dakika taşlama yapıyoruz. Toplam işlem süresi 6-7 dakikayı buluyor. Burada başka yerlerde olduğu gibi 1-2 dakikada taşa tutup vermiyoruz müşteriye. Ben bu işe ustasından öğrenerek başladım. Bıçağın ucunu yakmadan, ince taşlarla işliyoruz. İmalat işine giremedik, yapılı ürünleri satıyoruz" diye anlattı.

Ev hanımları bıçakları makinede yıkamasın
Vatandaşların bıçaklarını yağ taşı ve masatlar kullanarak bileyebileceklerini anlatan Mehmet Yılmaz, şunları belirtti;
"Ancak ev hanımlarına önerimiz bulaşık makinesine bıçakları koyup yıkamasınlar. Çünkü yüksek dereceli yıkamalar yapıldığı için bıçak özelliği yitiriliyor. Örneğin sapı plastik ise yumuşama meydana geliyor, eğer tahta ise dibinden oynuyor. Bir de en önemlisi metalin ısınıp soğumasına neden olunuyor. Metalin özelliği bozuluyor."
(MY-Y)

16.08.2017 13:34:05 TSI
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