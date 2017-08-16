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AK Partili Milletvekilleri, Körfez'de vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Körfez'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte AK Parti İlçe Başkan Vekili Şaban Akyıldız'ın kardeşinin cenazesi sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde hem kent gündemi hem de Türkiye gündemi değerlendirdi. AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, AK Parti'nin Türkiye'yi değiştirdiğini belirterek, "Değişimi burada görmekte mümkün. Yapılan çalışmaların hepsi insan odaklı çalışmalar. Çünkü AK Parti gücünü milletten alan bir parti. Körfez'de yapılan çalışmalar da gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı. Vekiller, ziyaretlerde vatandaşların sorularını da cevaplandırdı, merak edilenleri aktardı.

(BCT-RFK-Y)



16.08.2017 13:34:27 TSI

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