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Bor Huzurevi Sakinleri Piknikte Moral Depoladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:35
Bor Huzurevi Sakinleri Piknikte Moral Depoladı
Bor Huzurevi Sakinleri Piknikte Moral Depoladı

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Müdürlüğü tarafından kaynaşma pikniği düzenlendi.
Huzurevi yönetiminin düzenlediği piknik etkinliği ile yaşlılar moral depoladı. Sıkma ve gözleme ikram edilen yaşlılar çocuklukları akıllarına geldi ve duygulandılar.
Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kurum Müdürü Cemil Öztürk, "Burada kalan yaşlılarımız bizlerin annesi, babası, biz hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra bu gibi etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
(YE-AÖ-Y)

16.08.2017 13:38:05 TSI
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