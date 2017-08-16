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Niğde Müftüsünden kurban uyarısı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, kurban kesemeyecek durumda olan insanların kurban kesme mecburiyetinin olmadığını belirterek, " vatandaşların faize girip kurban kesmek isteyenler sevap yerine günah kazanmaları da kuvvetle muhtemeldir." dedi.

Kurban bayramına hakkında açıklamada bulunan Gürpınar, kurban bayramının iki önemli bayramlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Müftü Gürpınar şunları söyledi: ''Gösteriş için ya da başka amaçlar için kurban kesmek caiz ve doğru değildir. Biz her ibadeti, namazı, orucu, haccı, zekatı nasıl Allah rızası için yapıyorsak kurbanı da Allah rızası için kesmek zorundayız. Vatandaşlarımız, imkan sahibi dinen zengin sayılan Müslümanlar yani 80,1 gram kendi doğal ihtiyaçlarının dışında malı bulunan kimselere kurban kesmek hanifi mezhebine göre vaciptir. Bazı mezhepler kurban ibadetini kuvvetli sünnet olarak kabul etmektedir. Ama asırlardır Efendimizden beri hatta daha önce Peygamberler döneminden beri yapılan bir ibadettir. Hz. Adem'in çocukları Habil ve Kabil o dönemde kurban kestiklerini biz biliyoruz tarihi ve dini kaynaklarda bunlardan bahsediliyor. Kurban ibadeti savsaklanmaması gereken toplumda yardımlaşmanın ve dayanışmanın doruk noktası olan çok güzel bir ibadettir. Bu ibadeti bütün ibadetler gibi gücümüzün yettiğince ifa etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Kurban edilecek hayvanların sağlıklı olması gerektiğini vurgulayan Gürpınar konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bazı fakir kardeşlerimiz hocam bankadan borç alacağım bankadan kredi çekeceğim kredi kartı ile taksitli kurban alacağım diyorlar böyle bir şey yapmalarına dinen gerek yok. Hatta dinen böyle bir davranış uygun görülmez. Fakir insanların kurban kesme mecburiyeti yoktur. Faize girip kurban kesmek isteyenler sevap yerine günah kazanmaları da kuvvetle muhtemeldir. Kişi o anda imkanları yoktur da yani hazır parası yoktur parasını gelecek ay vereceğim diye birisinden borç alarak kurban keserse bu caizdir. Mümkün olduğu kadar hayvanların semiz ve güçlü olanını fakirlerin daha çok faydalanabileceği kurbanlar kesilmesi gerekir. Çok zayıf iki gözü kör kulakları kesilmiş kuyruğu kopmuş topal hayvanların kurban edilmesi caiz değildir. Tam sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gereklidir. Hayvan satın alırken özellikle sakat olmamasına zayıf olmamasına yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir. Hırsızlık mallar pazarlarda satılmaya çalışılıyor bunlara da özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Kesim usullerine çok dikkat edilmelidir. Bu konuda Valilik makamınca Kurban Hizmetleri Komisyonu adı altında bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda gerekli tedbirler alındı ve hangi hayvanların nerelerde alınıp satılacağı nerelerde kurban edilebileceği konusunda geniş bir broşür şeklinde halka duyurular yapacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kazasız belasız yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekli ile uygulandığı Allah'ın rızasına ulaştıracak bu ibadeti yapmak için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bütün din kardeşlerimize kurban bayramının hayırlı mübarek olmasını diliyorum."

(YE-AÖ-Y)



16.08.2017 13:38:17 TSI

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